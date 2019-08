Come racconta il Corriere della Sera, lo scambio tra Dybala e Icardi al momento sembra impraticabile. i rapporti tra Juve e Inter sono davvero ai minimi storici: l'affare Lukaku è stato evidentemente l'ultima goccia che ha atto traboccare il vaso. Ha vinto Marotta, nella corsa al giocatore belga: un colpo decisamente tosto da digerire per Paratici, che continua a cercare una sostanziosa plusvalenza che farebbe respirare il bilancio. Paulo non ha mai aperto alla possibilità di trasferirsi all'Inter, non vuole tradire i tifosi della Juventus e continua a dire no a Conte e al suo vecchio dirigente. Dunque, per Icardi è 'guerra' aperta: per portarlo a casa serviranno 70, al limite 80 milioni.