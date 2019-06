Icardi alla Juve, al principio d'estate, è un matrimonio che sembra avere poco senso. Con il rientro di Higuain e una situazione tutta da definire non solo per il Pipita, solo il pensiero che il centravanti argentino - l'altro centravanti argentino - possa approdare alla corte di Maurizio Sarri non trova riscontri da nessuna parte. Anzi. Secondo quanto raccontato anche dalla Gazzetta dello Sport quest'oggi, resta pure in bilico la situazione relativa al minutaggio di Moise Kean: l'azzurro è pronto a rinnovare, ma vuole determinate garanzie tecniche. Garanzie già promesse e programmate dal nuovo allenatore. Insomma, sembra proprio non ci sia spazio. A meno che il Pipita non vada via quanto prima...