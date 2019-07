“Mauro Icardi ieri mattina ha lavorato alla Pinetina e nel pomeriggio è partito per Ibiza. L’argentino si è imbarcato su un volo privato e ha raggiunto la moglie Wanda Nara e i figli in vacanza sull’isola spagnola". E' quanto si legge sul Corriere dello Sport, che continua: "La società gli ha concesso un week end di relax: sarà ad Appiano lunedì mattina per migliorare una condizione che non è ottimale anche a causa dei carichi di lavoro non eccessivi che può sopportare se vuole evitare di “stressare” il tendine rotuleo del ginocchio destro. Le 48 ore di riposo in famiglia saranno utili anche per fare il punto della situazione sul mercato perché Wanda continua a tenere, grazie al lavoro dell’agente Fifa Giuffrida, i contatti con la Juventus e il Napoli, i due club ai quali Maurito ha aperto per un trasferimento. La trattativa però è complicata perché l’Inter non intende svenderlo e di proposte concrete non ne ha ricevute né dai bianconeri né dagli azzurri". Paratici osserva, il piano della Juve è chiaro: temporeggiare, vendere e poi piazzare il colpo.