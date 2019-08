La Roma ha stravolto tutto. Quantomeno, ha cambiato uno scenario in cui tutti aspettavano, tipo stallo alla messicana, però avevano allo stesso tempo un'idea precisa, chiara, volta a chiudere quanto prima situazioni spinose ma con una bella ricompensa sul finale. E adesso, dopo il rinnovo di Dzeko, Icardi che fa? Non è chiaro quanto l'Inter abbia bisogno della cessione di Maurito, ma è sicuro che la Juve ci sta pensando. Pure da tanto tempo.



SU ICARDI - E allora si riaffaccia il discorso Dybala, un pensiero che non trova terreno fertile per ora: Inter e Juve non hanno avuto nuovi contatti, per un'operazione che si preannuncia praticamente perfetta, dato che per entrambi arriverebbero le quote di plusvalenze di cui hanno bisogno. Sì, c'è anche gennaio per saldare i conti: ma è buona norma portarsi avanti, come ricorda Tuttosport. Dybala potrebbe restare per fare il protagonista, ma resta ugualmente una pietra preziosa (la più preziosa) del mercato in uscita della Juve. L'affare si preannuncia difficile: sia Inter che Juve chiederebbero di avere un conguaglio a favore. Agli sgoccioli del mercato, è però difficile immaginare che non si troverebbe un'intesa. Almeno un cenno.