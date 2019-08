Icardi alla Juve? Secondo La Repubblica, non è intenzione dell'Inter cedere l'argentino ai rivali di sempre. Per Zhang Jindong, proprietario del club nerazzurro, l'ex capitano può andare in bianconero solo in un caso: per Paulo Dybala. Solo uno scambio con la Joya convincerebbe l'Inter a cedere Maurito alla Vecchia Signora, che però non vorrebbe vedere un talento sopraffino andare a rinforzare una diretta rivale. Insomma, una fase di stallo che però trova sponda in Maurito: Icardi ha un solo anno di contratto davanti e potrebbe liberarsi a zero nella prossima stagione. La Juve aspetta e vigila. Vuole Icardi, ma alle sue condizioni.