Il futuro di Mauroresta oggettivamente in bilico. Il centravanti argentino, come raccontato quest'oggi su , aspetta una mossa da parte della Juventus. Ma il piano per arrivare a Mauro sul mercato resta molto difficile, alla base. La Juve prima di tutto dovrà riuscire a liberarsi almeno di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Almeno, perché il reparto dei centravanti più o meno atipici rimane intasato anche dalle figure il cui futuro rimane ancora tutto da scrivere come quelle di Paulo Dybala e Moise Kean. Intanto, ai vertici nerazzurri è arrivato un invito decisamente sui generis. 'Comunque piuttosto che darlo alla Juve per 40 testoni fossi in Steven lo terrei a fare il giardiniere nella sua villa…'. Firmato 'Fufo' Fognini, padre del celebre tennista italiano.