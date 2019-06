“Marotta spiegherà a Wanda anche come possa rivelarsi controproducente impuntarsi. Restare all’Inter, infatti, per Icardi vorrebbe dire rimanere a guardare e non giocare". E' l'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport, che si figura anche come assist chiaro per il suo futuro, con la Juve sempre viva. Il giornale, in edicola oggi, prosegue: "Dzeko sarà nerazzurro e Conte vuole comunque un’altra punta, tanto meglio se sarà Lukaku. Considerando che in rosa ci sono pure Lautaro e Politano si può intuire che di spazi non ce ne sono. Se poi gli Icardis stessero cercando di forzare la mano per ottenere un trasferimento alla Juventus, Marotta sarà ancora più tassativo: Maurito in bianconero ci potrà andare solo in cambio di Dybala. Lo stesso messaggio è stato recapitato alla Juventus, tenuto conto che i contatti tra Paratici e Wanda non si sono mai interrotti in questi mesi. Per l’Inter, anche per il discorso plusvalenze, l’ideale sarebbe risolvere la questione già prima del 30 giugno".