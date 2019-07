di Stefano Agresti

Saranno percorsi tortuosi, complicati, accidentati, ma alla fine il giro di grandi attaccanti di cui stiamo parlando in queste settimane probabilmente si completerà. E quindi Higuain dovrebbe andare alla Roma, Dzeko all’Inter, Icardi alla Juve. Operazioni clamorose, che disegneranno un altro campionato. Già, ma chi ci guadagna?



La Juve perde un centravanti di 31 anni, Higuain, e ne prende uno di 26, Icardi: al di là del valore dei singoli giocatori, sui quali si può discutere, i bianconeri ci guadagnano cinque anni. Tantissimi. E anche dal punto di vista economico la doppia operazione potrebbe essere estremamente conveniente: ingaggi presumibilmente simili e anche le valutazioni di Higuian e Icardi potrebbero non essere molto distanti.



La Roma non compie uno straordinario salto di qualità, ma cede un centravanti completamente demotivato e smanioso di andarsene, Dzeko, mentre Higuain nel caso in cui si decidesse ad accettare i giallorossi arriverebbe carico, avvelenato, voglioso di prendersi una rivincita dopo una stagione negativa, tra Milan e Chelsea. Il bosniaco e l’argentino non sono così differenti sul piano tecnico, entrambi lavorano anche per la squadra, ma il Pipita ha comunque quasi due anni in meno e a quell’età possono pesare.



L’Inter, infine. Perde Icardi, una garanzia (almeno in campo), e prende Dzeko, sette anni più vecchio di lui. Poi è chiaro che i nerazzurri stanno cercando anche Lukaku, ma certamente non potranno acquistarlo con i soldi incassati da Maurito che serviranno a prendere il bosniaco dalla Roma e poco più. Fuori uno di 26 anni, dentro uno di 33: mah.



Bilancio finale: ci guadagnano molto la Juve e un po' la Roma; ci rimette l'Inter.



@steagresti