La Juventus ha provato già la scorsa estate a portare Mauro Icardi a Torino, prima che il ciclone chiamato Cristiano Ronaldo cambiasse i connotati del mercato bianconero. Ma il centravanti argentino non è mai sparito dai radar di Paratici, che ha visto aprirsi ben più di uno spiraglio in questo finale di stagione: l’ex capitano nerazzurro è fuori dai piani dell'Inter per l’attacco ed è stato di fatto messo sul mercato. Un aspetto non secondario riguarda inoltre il “parere” dello spogliatoio dei campioni d’Italia, che approverebbe un eventuale arrivo di Icardi. Uno dei primi sponsor di Maurito alla Juve è infatti capitan Giorgio Chiellini, che lo stima da tempo e lo reputa uno degli attaccanti più ostici affrontati in Serie A.