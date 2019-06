Affare senza scambio. Maurizio Sarri potrebbe portare Mauro Icardi alla Juventus, anche senza privarsi di un gioiello come Paulo Dybala, o almeno non cedendolo all'Inter. Lo riporta la Repubblica, che scrive: “Con Sarri, alla Juve finirà per sbarcare pure Icardi: grazie allo scambio con Dybala – ancora da convincere ad accettare l’Inter – o senza. I nerazzurri hanno già il sostituto: oggi arriverà Dzeko dalla Roma per 13.5 milioni". Il tecnico del Chelsea, già ai tempi di Napoli, ha corteggiato l'attaccante nerazzurro, ora in rottura con il club e pronto per una nuova avventura.