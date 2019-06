L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sull'operazione che potrebbe portare Mauro Icardi alla Juventus. I bianconeri corteggiano da tempo il centravanti dell'Inter, che nello spogliatoio dei campioni d'Italia può contare su un grande sponsor: Giorgio Chiellini. Il capitano, al di là di un like a un post di Mauro sui social, adora il modo in cui gioca l'ex capitano nerazzurro, uno dei 9 che più lo hanno fatto soffrire in carriera. Chiellini lo avrebbe fatto presente ai dirigenti della Juve, ribadendo che se verrà preso sarà un grande acquisto: Giorgio vedrebbe benissimo Icardi in bianconero.