Le notizie filtrate in queste ore da La Gazzetta trovano conferme anche in merito a una questione non secondaria, ovvero quella dello spogliatoio bianconero che approverebbe Mauro Icardi. In particolare, un leader e senatore come Giorgio Chiellini ha già fatto sapere che gradirebbe la scelta di andare a prendere l'argentino. Legatissimo pure a Dybala, Chiellini non si esprimerebbe mai sullo scambio perché è una valutazione puramente dirigenziale; ma ha fatto capire che vedrebbe bene Icardi alla Juventus, uno dei pochi attaccanti in circolazione che ha 'sofferto' in campo e che vede con enormi margini di miglioramento. Il voto di Chiellini è pesante, lo spogliatoio bianconero non si opporrebbe all'arrivo di Mauro. Che la "scossa" di cui parlò lo stesso Paratici sia solo rimandata di un anno?