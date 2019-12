Dopo un'estate di braccio di ferro con l'Inter e occhiolini con la Juventus, Mauro Icardi è finito al Psg. E da Parigi, ai microfoni del club, fa sapere quanto il passato sia... passato. La nuova dimensione gli piace e sembra voler portare a casa bottino pieno: "Posso dire di stare molto bene. Sono arrivato qui con la grande voglia di far vedere cosa so fare e per il momento le cose funzionano piuttosto bene. Sono venuto qui per dare il mio contributo alla squadra e per vincere il maggior numero di trofei possibili".