Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni del club parigino tra presente e futuro. Queste le sue dichiarazioni:



A PARIGI - "A cinque mesi dal mio arrivo qui posso dire di stare molto bene. Sono arrivato a Parigi con un’enorme voglia di dimostrare ciò che so fare e per ora le cose stanno andando bene".



FUTURO - "Sono qui per aiutare la squadra e alzare trofei. Vogliamo vincere e voglio essere d’aiuto in ogni modo per poter raggiungere ciò che ci siamo prefissati".



COMPAGNI - "Ho avuto immediatamente un’ottimo rapporto e comunicazione con i miei compagni. Ho parlato con tutti loro per chiedergli come dovevo muovermi in campo. Mi sono adattato subito".



GOL - "Fare gol è naturale per me. Cerco di farmi trovare pronto, al posto giusto e di tirare in modo preciso, nella mia modalità 'killer'. Ho realizzato quasi 150 gol, tutti molto simili".