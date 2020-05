8









Mauro Icardi nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del PSG. L’Inter lo ha ceduto per 50 milioni più 7 di bonus, facilmente raggiungibili, come preteso da Marotta e Ausilio, che hanno concluso l’affare con Leonardo. Ma cosa accadrà ora per la clausola che riguarda la futura cessione in Italia? Nell’accoro tra Inter e PSG, secondo quanto riferito da calciomercato.com, resta assolutamente valido un punto fissato dai dirigenti nerazzurri la scorsa estate: se il PSG dovesse cedere Icardi a un altro club italiano, come ad esempio la Juve (da sempre interessata all’attaccante argentino, seppur senza far partire una trattativa), sarebbe ancora obbligato a versare all’Inter altri 15 milioni, che si andrebbero a sommare ai 57 concordati per la cessione. Questa è la cosiddetta ‘clausola Italia’, che resta dunque valida: un monito alla Juve, seppur il PSG ad oggi non ha intenzione di cedere il giocatore. Marotta non si dimentica di Paratici.