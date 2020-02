I tifosi del Psg sono letteralmente impazziti. Sul banco degli imputati ci sono finiti Mauro Icardi, Angel Di Maria e Edinson Cavani: i tre giocatori, infatti, si sono dati alla pazza gioia dopo la partita di Champions League persa contro il Borussia Dortmund per 2 a 1. Una festa inopportuna, che a meno di un mese da quella di Neymar, che ha fatto infuriare Tuchel, non è stata digerita dall'ambiente parigino. Per i toni, certamente, ma soprattutto per il momento. Certo, c'era l'occasione del compleanno di Maurito da festeggiare, ma le immagini di Cavani a torso nudo che si scatena girate su Instagram, poco dopo i gol di Haaland che hanno affossato il Psg, ha fatto esplodere una polveriera. Così, il mercato chiama, come sempre inesorabile in questi casi. E se per Cavani la situazione è facile, andrà in scadenza di contratto, diversa è quella di Icardi.



Il centravanti argentino, infatti, è in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Il Psg deve pagare 70 milioni per acquistarne il cartellino, ma nonostante i gol, non è detto che venga confermato. Prima le difficoltà ad ambientarsi nello spogliatoio, poi, la cruda verità che forse, si è ambientato troppo bene. Insomma, per quanto segni, Icardi non sembra essere entrato nel cuore dei tifosi, oltreché del club. Così, la Juventus sarebbe pronta all'affondo, dopo i tentativi estivi. Ma come? Le soluzioni sono due: o l'Inter si riprende il giocatore, e la Juventus si trova così a dover ritrattare con Giuseppe Marotta - non certo il primo a sponsor di questo trasferimento. Oppure, Fabio Paratici potrebbe riaprire la connection con Parigi, quella interrotta ad un passo dalla stretta di mano nell'affare Kurzawa-De Sciglio. Così, Leonardo potrebbe trovarsi la ghiotta possibilità di avere forza nella trattativa con i bianconeri, che a loro volta, potrebbero mettere sul piatto qualche contropartita tecnica per compensare il prezzo di Icardi. Che, però, non è detto sia per forza i 70 milioni del riscatto. Insomma, le ipotesi sono tante e le strade ancor più varie, ma la realtà è che il futuro di Icardi, dopo Dortmund, è più in bilico che mai.