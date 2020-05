Mauro Icardi è un giocatore del Paris Saint-Germain. O meglio: è tutto del Psg. Secondo quanto raccolto da Sky, è stato trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo all'Inter. Operazione da 50 milioni garantiti più 7 milioni di bonus facilmente raggiungibili per l'attaccante argentino. Il contratto di Icardi col Psg è stato già firmato e avrà scadenza nel 2024. Non è detto che però la Juventus sia tagliata fuori per quest'edizione di calciomercato che sta per nascere: tra Paratici e Leonardo resiste un rapporto di stima e collaborazione, andranno dunque studiate per bene le clausole 'anti Juve' imposte probabilmente dai nerazzurri.