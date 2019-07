Maruo Icardi sembra vivere in un mondo lontano anni luce dal nostro. Sembra, nella campana di vetro in cui si è​ isolato, una via di mezzo, in fuga perenne dal proprio destino. Così, in attesa di capire se il tempo passi anche nell'Isola che non c'è​, Maurito ha cominciato a mettersi al lavoro, con il dubbio se sarà- od un secondino - a strapparlo dalla sua solitudine.Lanon può dare garanzie temporali, al momento. Non può dare una data X con assoluta certezza perché​ prima di accogliere Icardi, bisogna liberarne il posto a tavola. Gli imbucati sono i soliti noti, conentrambi indiziati numero 1. Così, approfittando dell'attesa, il Napoli prova a dar di gomito: non a Maurito, quanto a Wanda Nara. La moglie-procuratrice ha un filo diretto aperto sia con Paratici che con De Laurentiis, ma sa bene cosa preferisca il marito. L'Inter, in primis, ma ancor più la Juventus, dal momento che i nerazzurri gli hanno ormai dato il benservito. Il prezzo che fa Marotta è​ alto, fuori dalle linee di mercato di - questo - Icardi: 70 milioni. Cifra impossibile che, impossibilmente, si abbasserà con il passare dei giorni. Il mercato stringe, così, forte del fatto che il Napoli parta in seconda fila.