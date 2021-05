I problemi di Icardi a Parigi? Legati pure alla dieta! A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta come "le grigliate frequenti, immortalate pure sui social, non sono apprezzate dallo staff. Allo stato di forma precario si sono aggiunti vari infortuni, e l’intesa inesistente con Neymar: zero assist dal brasiliano". Al momento, Mauro sembra più vicino all'addio piuttosto che alla conferma nel Paris Saint-Germain. E anche se più volte si è fatto il nome della Juventus, adesso si fa avanti con insistenza l'ipotesi Milan...