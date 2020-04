Icardi? Tutto è nelle mani di Leonardo, sottolinea oggi L'Equipe, chiamato a prendere un'importante scelta nelle prossime settimane: a maggio infatti il PSG dovrà decidere se esercitare o meno l'opzione di riscatto da 70 milioni di euro pattuita con l'Inter. In caso positivo, Icardi sarebbe chiamato a rispettare il contratto come da accordi presi la scorsa estate e si vedrebbe negato il ritorno a Milano. Una situazione ancora incerta come è incerto il ds brasiliano, perché se da una parte c'è un legame ormai spezzato tra l'attaccante e il club parigino, dall'altra c'è la possibilità di assicurarsi una carta da giocare la prossima estate sul mercato, quando tante società europee saranno alla ricerca di un centravanti. Icardi vuole tornare, il PSG riflette e l'Inter aspetta: settimane decisive per il futuro di Maurito.