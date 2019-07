Nonostante l'esclusione dal progetto dell'Inter, Mauro Icardi non sembra intenzionato a lasciare il club milanese. L'attaccante argentino vorrebbe riallacciare i rapporti con la società, ma non mancano le alternative. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, attualmente resterebbero vive due opzioni: la Juventus, da diverso tempo in pole position, ed il Napoli. I bianconeri sono pronti a farsi avanti non appena le condizioni saranno favorevoli e di fronte ad una proposta allettante il giocatore potrebbe scegliere di sposare la causa dei campioni d'Italia.