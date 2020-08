Mauro Icardi da Parigi manda una frecciatina all'Inter: "Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, verso qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire ... oggi un anno dopo eccoci qui, a testa alta in quello che abbiamo fatto, in quello che abbiamo formato e in quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole per ringraziare per tutto l'affetto che mi hanno riservato e per aver preso questa decisione presa un anno fa ... oggi la decisione più bella della mia vita". L'estate scorsa si parlava anche di un possibile trasferimento alla Juve, ma alla fine non si è concretizzato.