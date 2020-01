Zlatan Ibrahimovic al termine del match pareggiato 0-0 contro la Samp ha parlato a Sky Sport: "Se sentiva tanta adrenalina, tanta emozione, mi riportava indietro di nove/dieci anni. Il rapporto con i tifosi è sempre bello, mi dà tante motivazioni".



PROBLEMA GOL - "Si vede in campo che manca tanta fiducia, aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per tirare fuori il massimale dalla squadra, sono qua da quattro giorni e proverò ad aiutare in tutti i modi. Manca un po' di fiducia".



LEAO - "Ho spiegato a Rafael i movimenti che deve fare, questa è tutta esperienza. Dobbiamo soffrire per il momento, i tifosi non sono contenti e i risultati non sono positivi. Lavoriamo, e pensiamo positivo".



MOMENTO - "Sono molto emozionato, ma in campo sono concentrato. Volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva".