Estate 2016:lascia il PSG e approda al. La trattativa con i Red Devils, però, è lunga e serrata, estenuante. E soprattutto, molto riservata. Ma lo svedese non ha molta pazienza: così, con gli accordi non ancora del tutto definiti, decide di pubblicare un post sui social: "​È ora di farlo sapere al mondo. La mia prossima destinazione è il Manchester United".Un post che scatena il finimondo. A raccontarlo è lo stesso Ibrahimovic, ​nelle pagine del suo nuovo libro Adrenalina: "Ero stanco della trattativa, così ho deciso di scrivere un post su Instagram". Un annuncio che esaltò i tifosi dello United, facendo però infuriare le persone coinvolte, tra cui ovviamente Mino Raiola: ​"Non puoi fare annunci simili se la trattativa non è definita.Ma quell'annuncio è stato solo colpa mia". Un annuncio che costò anche...: ​Ed Woodward, allora vicepresidente del Manchester United, "mi disse che avevo rovinato un piano promozionale da cinque milioni di sterline. Avevano programmato una campagna a sorpresa e una presentazione con effetti speciali alla Hollywood".