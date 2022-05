Loris Perticarini, ortopedico nell'unità di Traumatologia dello Sport, parla così dell'operazione di Ibrahimovic: "Mi stupirei di più se smettesse, mi aspetto di rivederlo in campo. Il ginocchio soffriva di instabilità cronica, andava corretta. In questi casi, in artroscopia si associa una plastica periferica, ovvero una protezione per il ginocchio ricostruito: così facendo la stabilizzazione è rafforzata. Comunque non ti sottoponi a questa tipologia di intervento per fare il dirigente... È chiaramente una operazione finalizzata al rientro in campo".