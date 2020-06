1









Zlatan Ibrahimovic è atterrato poco fa all'aeroporto di Malpensa, con un volo privato proveniente dalla Svezia. L'attaccante del Milan era tornato per una settimana, così da poter stare vicino a famiglia e amici, ma nelle prossime 48 ore sosterrà una visita al polpaccio destro infortunato, dopo la quale saranno più chiari i tempi di recupero. Il suo desiderio è tornare a disposizione per la sfida contro la Roma, in programma il 28 giugno, ma il Milan, che teme ricadute, vuole fare tutto con calma. Stando alle prime indiscrezioni, racconta Tuttosport, potrebbe rientrare per Milan-Juventus di campionato, in programma il 7 luglio.