"Penso di essere stato il giocatore più completo mai visto di sempre. Non ho vinto il Pallone d’oro, non ho vinto la Champions League e, se bisogna tenere conto di queste cose, io non merito di stare nella lista dei più grandi di sempre. Ho avuto l’onore e la fortuna di conquistare 34 titoli di squadra e qualcuno a livello individuale, le due cose sono collegate. Ma se devo parlare di qualità pure, io sono il migliore", così Zlatan Ibrahimovic, nella lunga intervista rilasciata a Piers Morgan."Mi sono ritirato tre mesi fa, non è una questione di volerlo o no, l’ho accettato. Non mi sentivo più bene. Avrei potuto continuare e avrei potuto soffrire ancora dal punto di vista fisico, ma io volevo sentirmi bene e non volevo avere conseguenze. Non volevo zoppicare dopo la mia carriera, o non fare cose con i miei ragazzi. Quindi ho scelto di fermarmi e credo di averlo fatto nel momento giusto. "Ad essere sincero, quando vedo tutti gli attaccanti lì fuori penso che potrei giocare ancora e che potrei fare molto più di loro e meglio di loro. Non è una questione di ego. Potrei farti molti nomi, non penso di essere migliore del 95% di loro, sono migliore del 95% di loro. ""E’ stata una grande perdita. Mi manca ancora oggi e mi mancherà per sempre perché per me non era solo un agente, era tutto. La mia carriera è partita quando mi sono trasferito all’Ajax, ma in realtà il vero inizio c’è stato quando l’ho conosciuto. Abbiamo fatto tutto insieme, in ambito calcistico e non, ho condiviso con lui i momenti brutti e i momenti cattivi. Era coinvolto in tutto e da quel tragico momento tutto è stato diverso per me. Mi ha visto crescere e diventare ciò che sono. Ci sfidavamo sempre, era odio e amore, ma amore vero. E’ stata una cosa dura per me. Ora faccio tutto da solo e spesso vorrei chiamarlo per chiedergli ‘cosa ne pensi?’. Non era un agente che lavorava per il club, lui lavorava per cambiare la vita dei suoi giocatori”."Io credo che Guardiola sia un allenatore fantastico. Negli ultimi dieci o quindici anni è sempre arrivato primo o secondo, mai terzo. Però dovevo avere a che fare anche con la persona. Io gli dissi: se non vado bene per te, dimmelo. Tolgo il disturbo. Ricordo che al primo incontro mi disse: qui i giocatori non vengono in Ferrari o in Porsche. E io: perché? Alla fine andai da lui, un dialogo amichevole: ho bisogno di più spazio, il modo in cui vuoi che giochi non fa per me, quindi meglio che punti su altri giocatori. La partita successiva vado in panchina, la seconda e la terza idem. Ma il problema, secondo me, non era il mio rendimento: si era offeso perché gli avevo detto che mi serviva più spazio secondo le mie caratteristiche. Alla quarta partita in panchina mi sono ribellato: ho preso la mia Ferrari e ho parcheggiato proprio davanti al suo ufficio. Vuoi giocare col fuoco? Ti bruci. Da quel momento ha iniziato a evitarmi: io entravo nella sala colazione e lui usciva”