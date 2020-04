Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba hanno lanciato ieri una challenge a tutti i fan, invitandoli a mostrare le proprie abilità attraverso una gara di palleggi in cui sfoggiare il proprio repertorio. Oggi, è stato lo stesso attaccante del Milan a sfidare il centrocampista del Manchester United, ex compagni di squadra proprio ai Red Devils. Lo svedese ha postato una storia su Instagram di quando vinsero l’Europa League, lanciando il guanto di sfida in classico stile ‘Zlatan’: “Pogba, so che hai skills, ma so che ce le ho anche io. Ti voglio sfidare in una prova di abilità. Spaventato?”.