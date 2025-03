Ibrahimovic: 'Se ho litigato con Furlani? No, avevo un virus'

Getty Images

E' tornato, Zlatan. Il dirigente rossonero ha parlato così ai microfoni di DAZN.- "La verità è che sono stato male, perché ho tagliato i capelli (scherza ndr). Ho preso un virus, perso anche tre chili ma adesso sto meglio e sono presente. Sono qua per aiutare tutti quanti, in campo e fuori come prima. Presente e futuro".- "So che si parla tanto di questa figura ma noi siamo uniti e parliamo ogni giorno di quello che serve. Poi non posso entrare nei dettagli. Ho letto di litigi con Furlani, ma queste sono falsità, parliamo sempre dell'oggi e del domani. Sono qua per aiutare dentro e fuori dal campo".

- "Sì, era vicino 5 o 6 anni fa ma non è successo. Forse era destino, adesso quando sono entrato in campo mi ha dato tanta adrenalina. L'ultima partita qua ho fato due gol, ho bei ricordi in questo stadio".