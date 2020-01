Zlatan Ibrahimovic è da ieri ufficialmente un giocatore del Milan. Come riportato da Ansa Matteo Salvini, tifoso rossonero, durante un incontro pubblico a Bormio ha così commentato il ritorno dello svedese a Milano: "Ieri è arrivato a Linate (Milano) Ibrahimovic. Sapete che per me 'prima gli italiani' vale solo finché entra il Milan in campo. Che poi Piatek, Kessie, non si può certo dire che venga a rubare il lavoro agli italiani".