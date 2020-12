Zlatan Ibrahimovic domani si sottoporrà agli esami di accertamento dopo la lesione muscolare al polpaccio, per delineare con precisione il calendario di recupero. Come riporta Calciomercato.com, lo svedese salterà la sfida di domenica 3 con il Benevento e anche quella del 6 gennaio contro la Juventus. la data cerchiata in rosso per rivedere il numero 11 in campo è il 23, contro l’Atalanta. Nel frattempo, Ibra è stato scelto come ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, come spiegato dal conduttore Amadeus: "Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo".