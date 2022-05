Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dello scudetto con il Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro svelando anche un aneddoto legato a Mino Raiola. Ecco il commento dell'ex Juve: "Ritiro? Prima devo fare delle cose per stare bene. Se andrà bene in questi giorni allora non sarà l'ultima partita quella di oggi. Dipende da come andranno queste cose. Se mi devo operare? Vediamo cosa succede. La dedica è per Mino Raiola. Questo è il primo trofeo che vinco senza di lui. Ero vicino al Napoli, non ci sono andato e ho chiesto a lui: "Dove posso andare per fare la differenza?" e lui mi rispose: "Solo tu puoi salvare questo Milan". La dedica va a lui".