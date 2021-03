A TV Sorrisi e Canzoni, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo passato e del Milan: "Dopo quello che l'Italia ha fatto per me, vorrei restituire il più possibile al vostro paese e non solo giocando a pallone. Al momento non è tra i miei pensieri. Lavoro per il Milan e farò di tutto affinché possa avere successo. Mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato, ma nel Milan mi sento a casa". In conferenza, ha poi aggiunto: "Lukaku? Se vuol venire, è benvenuto. Quello che succede in campo, finisce in campo, non c’è nessun problema. Più facile fare gol! Questo non è il mio mondo ma sono in buone mani con Amadeus e Fiorello, e non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo, se faccio bene meglio perché così avrò un lavoro quando smetto".