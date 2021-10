"Il giocatore che mi ha fatto diventare più forte?". Parola di Zlatan, che nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali delin occasione del suo 40° compleanno ha parlato anche dei grandi campioni con cui ha giocato negli anni, tra cui appunto il francese, "incrociato" per una stagione alla. "Vieira mi metteva pressione, mi faceva sentire mai soddisfatto di quello che facevo, mi chiedeva sempre di più. Si allenava sempre al massimo. Ho preso i suoi consigli". Tra gli altri compagni citati dallo svedese come esempi di qualità anche gli ex bianconeri, oltre a Ronaldinho, Xavi, Messi, Iniesta, Gattuso e Seedorf.