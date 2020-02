Zlatan Ibrahimovic è stato intercettato da Valerio Staffelli nel programma Striscia La Notizia. Tra i temi affrontati il derby e la sfida alla Juve e Cristiano Ronaldo: "Ero arrabbiato? Sì, sì, è normale. Se non vinci la partita devi essere arrabbiato. Ci abbiamo provato. Contro la Juventus? Non conosco Cristiano Ronaldo ma è un professionista e sta facendo bene. Stiamo facendo bene entrambi. Tornare? Ho scelto io, perché ho troppa passione per il calcio. Volevo giocare in Italia e ovviamente al Milan, non scappo da nessuna parte".