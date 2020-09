1









Zlatan Ibrahimovic positivo al Coronavirus. L'attaccante svedese è risultato positivo al tampone. La squadra rossonera ha effettuato un giro di tamponi dopo la positività di Duarte ed è di poco fa la notizia che anche Ibra risulta positivo e salterà quindi la sfida di questa sera in Europa League contro gli svedesi del Bodo-Glimt. Questo il comunicato del club rossonero: ​"AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi".