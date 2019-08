Zlatan Ibrahimovic ha servito un assist di mercato importante a Juventus e Real Madrid, nell'ambito dell'operazione per Paul Pogba, per il quale il Manchester United chiede almeno 150 milioni di sterline. L'attaccante svedese ne ha parlato così ai microfoni della BBC: "Se Pogba vuole andare via, devono lasciarlo andare. Non ha senso che lo United lo trattenga se lui non vuole continuare. Il club deve capire che in questo caso la soluzione migliore è lasciarlo andare. Non c'è tempo da perdere, bisogna trovare qualcuno che vuole giocare con il Manchester".