Valerio Staffelli ha 'premiato' Zlatan Ibrahimovic con il Tapiro d'Oro. Ecco le parole dell'attaccante del Milan rilasciate al programma Mediaset: "Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare". Ibra ha parlato anche della possibilità che Icardi vesta il rossonero: "Sono favorevole all'arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società". Infine, una battuta: "Se torno a Sanremo? Non si sa mai. Sono molto ricercato...".