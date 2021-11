Zlatan, chi scegliere? E' una delle domande a cui ha risposto Rafael Leao, l'attaccante del Milan è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo in vista degli impegni con Irlanda e Serbia: "Sono due grandi giocatori che ammiro molto, cerco sempre di imparare da loro, ma ovviamente son più felice di poter condividere il campo con Ronaldo perché è un giocatore che ammiro davvero molto". Poi la correzione: "​Con entrambi", tutto in un tweet.