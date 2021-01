Zlatan Ibrahimovic, a Sky Sport, ha commentato la vittoria del Milan: "Dovevo fare un altro gol, ma ne bastavano due oggi per vincere. Partita difficile, non giocavo da 57 giorni. Ma può succedere, mi dispiace. Con uno in meno non è facile, anche con una squadra difficile da affrontare. Questi giovani mi motivano, mi fanno la sfida, chi corre di più e allora non mollo. La sfida adesso? Finora stiamo facendo bene, campionato siamo quasi a metà con le partite, ora iniziano le più difficili. In tre mesi si giocano tante partite. Sarà un programma molto duro però ora con Mandzukic in più abbiamo più giocatori e più disponibili per il mister. Può girare. Importante tenere il fisico. Felice? Sì, sono felice. Così abbiamo due che mettono paura nello scudetto. Credo nello scudetto? Credo in me. E nel Milan? Credo in Zlatan. Rinnovo? Dipende da lui. Dipende da Paolo Maldini. Sono molto felice. Il ritorno al Milan mi ha cambiato tanto".