Zlatan Ibrahimovic fa fuoco e fiamme. L'ex Juve ha dichiarato: “A Dicembre scadrà il contratto e non so ancora che cosa succederà dopo quella data. Adesso speriamo di vincere, negli Stati Uniti c’è un altro sistema, nei playoff si vince o si perde”.



RITIRO - “Ci sono tante cose alle quali pensare, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista delle opportunità. Venire in Italia? Non vedo il problema, faccio meglio di quelli che ci sono adesso”.



SERIE A - “La Juve sta facendo grandi cose, per squadra e giocatori che ha è il simbolo del calcio italiano. Anche l’Inter sta facendo molto bene, ha un grande allenatore e sta spingendo molto. Le altre squadre non sono ancora al livello della Juve, ci sono i bianconeri e poi l’Inter più staccata”.