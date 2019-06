Zlatan Ibrahimovic, mai in punta di piedi. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha parlato del suo momento: "Non sono una sorpresa, sono già una leggenda. In questo campionato vedrete cose non viste nella prima stagione in MLS. Siamo maturati rispetto a prima, per il titolo tutti i giochi sono aperti. Non vedo un favorito, e questo è il bello della MLS. Mi considero la più grande minaccia del campionato, per ogni avversario. Non c'è possibilità che ci sia un nuovo Zlatan. Ci sono molti buoni giocatori, ma non mi rivedo in nessuno di loro".