Zlatan Ibrahimovic è pronto a dare il proprio contributo nel corso dell'emergenza legata al Coronavirus. L'attaccante svedese del Milan ha pubblicato questo post su Twitter: "Data l'attuale situazione di emergenza qui in Italia, con Mind The Gum vorrei aiutare i veri eroi di questa storia (medici, infermieri, professionisti della salute) donando a Humanitas una maschera FFP2 per ogni confezione venduta online. Perché, come sappiamo, alcuni supereroi indossano una maschera"