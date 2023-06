Zlatan Ibrahimovic ha annunciato nell'ultima partita di campionato l'addio al Milan e al calcio giocato. Lo svedese ha pubblicato un lungo messaggio sui social: "È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato impossibile in me possibile. Sono nato a Malmo. Cresciuto ad AmsterdamSono diventato un leone a Barcellona. È cresciuto a Milano e ha avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e mi sono divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace nella mia nuova terra natia a Milano. Sono fatto da te. E l'eredità che spero di lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan fatti da me. Tutti quelli che hanno il cuore di un leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli che capiscono veramente che l'impossibile è niente. Grazie di tutto. Mino, ce l'abbiamo fatta! La corsa è finita. È stato un viaggio fantastico. Mi manchi".