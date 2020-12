Oggi il rientro in Italia e poi le visite mediche a Milanello. Ibra torna e il Milan lo attende, anche se non sarà in campo prima di metà gennaio. "Zlatan farà subito un controllo al polpaccio infortunato e riabbraccerà anche i compagni. Sui tempi di rientro - scrive Gazzetta - non c’è da aspettarsi grandi novità, anche perché la prudenza è quanto mai d’obbligo: la gamba interessata dal infortunio è la stessa, la sinistra. Ibra dovrebbe tornare al centro dell’attacco di Pioli a metà gennaio, presumibilmente per gli ottavi di Coppa Italia contro il Torino in programma il 12 a San Siro oppure per la trasferta del 18 a Cagliari”.