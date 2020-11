Un altro rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic, che poi si è parzialmente riscattato firmando il gol del definitivo 2-2 contro il Verona. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, l'attaccante del Milan ha sorriso quando gli hanno chiesto chi sia meglio tra lui e Ronaldo. E non ha nessun rimpianto per non aver mai vinto un Pallone d'Oro: "Non mi servono trofei per dirmi che sono più forte in qualcosa, sto facendo del mio meglio per aiutare la squadra".