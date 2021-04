A Milan TV, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del rinnovo con i rossoneri.



GLI ANNI - "Ho dimostrato che l'età non conta, molti erano dubbiosi quando sono arrivato un anno e mezzo fa. È tutta una questione mentale. Quello che sai fare in campo... o ce l'hai o non ce l'hai, non va via. L'importante è sentirsi bene, poi tocca a me adattare il mio gioco alla squadra".



GRANDE FEELING - "Non mi hanno dimenticato, ho grande feeling coi tifosi fin dal primo giorno, un rapporto bello e rispettoso. La prima volta arrivavo da Barcellona, dove non era andata molto bene. Oggi giocare senza gli 80mila di San Siro non è facile, con loro avremmo avuto qualche punto in più, ti danno una spinta extra. Ma in ogni caso, quando arrivo a Milanello ho voglia di aiutare il più possibile, mi dà adrenalina vedere crescere e migliorare i ragazzi. Tutti si sono messi a disposizione".