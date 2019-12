Zlatan Ibrahimovic è a un passo dal ritorno in Italia. L'ex attaccante della Juventus ha trovato l'accordo con il Milan: secondo Calciomercato.com, lo svedese è pronto a firmare un contratto di 6 mesi a 3 milioni, il rinnovo è legato a gol e assist. Mancano solo gli ultimi dettagli per mettere tutto nero su bianco, Ibra è atteso in Italia prima di capodanno.