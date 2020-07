L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricarica la sfida tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ecco quanto evidenziato dalla Rosea: "Cristiano non rappresenta una grande minaccia se per Ibra il «vero Ronaldo è solo quello brasiliano». Concetto ripetuto in più occasioni, casomai non fosse stato abbastanza perentorio. E se c’è bisogno di argomentare, lo svedese ha espresso più volte la sua preferenza anche per un altro goleador sudamericano: «Quello di Cristiano non è un talento naturale, ma il frutto di applicazione. Non come Messi: con lui anche in campo sembra di giocare alla playstation». Motivo per cui Zlatan omaggia i sei palloni d’oro della Pulce e al contrario sfotte la serie da cinque di Ronaldo: «Cristiano è uno spettatore privilegiato, assiste a queste cerimonie sempre in prima fila». E nel 2018 quando il titolo di giocatore più forte del mondo fu assegnato a Modric, Ibra volle intervenire: «Ora sappiamo che i Palloni d’Oro non li vinceva Cristiano, ma Florentino Perez»".