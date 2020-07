Dopo le parole contro Higuain e Bernardeschi, che trovate in quest'approfondimento , Anteha svelato un altro retroscena su Zlatane la gara contro la Juventus che è stata la chiave di volta della stagione del Milan di Pioli. "Ibra è un leader – le parole dell'ex Fiorentina a SportWeek – Prima della Juve ci diceva: 'Farò vedere agli juventini come si gioca al calcio'. Era il suo modo per caricarci. Anche Begovic, Kjaer… Giocatori maturi che sanno come calmarti o spronarti".